Caged diz que Acre é o único com saldo positivo o na geração de emprego no país

Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o mês de maio surpreendeu as previsões sobre o trabalho no Acre, único Estado com saldo positivo na oferta de novas vagas de trabalho naquele mês.

Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (29) e afirmam que 130 novas vagas foram abertas no Acre em maio. Houve saldo positivo de 0,16% na comparação entre demitidos e admitidos.

Ocorreram 1.535 admissões e 1.405 demissões.

Bem ao contrário do resto do País, que teve uma retração de -331.901 postos de trabalho no saldo de empregos com carteira assinada no país. No mês, houve 703.921 admissões e de 1.035.822 desligamentos. Com o resultado, o acumulado do ano chegou a -1.144.875 postos formais de trabalho.

Em maio do ano passado, o saldo foi positivo, de 32.140, resultado de 1.347.304 contratações e 1.315.164 demissões. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2019, houve 6.922.959 de admissões e 6.571.896 de desligamentos, o que resultou em 351.063 novas vagas de emprego com carteira assinada.

O Caged é produzido pela Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia. Diferentes previsões e constatações vinham mostrando que o desemprego seria grande no Acre nesta pandemia.

Os dados do Caged podem ser acessados aqui: http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Mai2020/2-apresentacao.pdf