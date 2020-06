Bope fecha “boca de fumo” e prende traficante com arma de fogo, droga e dinheiro

Uma ação do Policiais Militares da Rotam e Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na prisão de um traficante de 42 anos, na apreensão de arma de fogo e de droga em uma residência localizada no beco do Abacaxi, na Rua Campo Grande, João Eduardo, em Rio Branco.

Os policiais estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia anônima que, em uma casa no beco Abacaxi, estava sendo usada para a venda de entorpecentes. As guarnições se deslocaram até ao local e ao adentrarem na residência, flagraram o traficante jogando um balde pela janela. Quando os policiais foram averiguar no quintal o que o homem havia jogado, encontraram 16 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma escopeta calibre 36 e uma quantia de R$ 300 em especie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.