Após vazamento de áudio, Juruna diz que prestou esclarecimentos na delegacia

O vereador Juruna (Avante) em entrevista ao videomaker do ac24horas, Whidy Melo, relatou que a reunião da prefeitura ocorrida na manhã desta segunda-feira, 29, com o sindicato acabou sem resolução.

Segundo ele, nesta terça-feira, 30, será realizado uma nova rodada de conversa entre os sindicatos e a prefeitura.

“Amanhã terá outra rodada e esperamos que saia algo positivo. Faz 100 dias que estamos parados. Falaram que irão fazer protocolos para trabalhar com o pegue e banca, onde os camelôs irão trabalhar com a loja fechada e o cliente só vem buscar e pagar e leva. Isso já é algo”, afirmou.

Juruna alegou que pediu para os seus colegas camelôs não irem à prefeitura devido o poder executivo ter se mostrado solicito a conversar com o sindicato. “Não tinha o porque fazer manifestação”, explicou.

O parlamentar revelou que teve que ir a delegacia no domingo, 28, para prestar esclarecimento acerca do áudio, no qual prometeu contratar cinco garotos para promover a quebradeira na lojas dos colegas camelôs, que não aderiram a manifestação.

“Recebi uma intimação por volta de 12h no domingo para comparecer a delegacia e prestei esclarecimentos sobre o áudio. Não sou vândalo, não pertenço a facção criminosa nenhuma. Hoje eu sou vereador, mas sou camelô como os meus colegas. Eu irei me defender na justiça e não cometi nenhum crime”, finalizou.

Assista ao vídeo: