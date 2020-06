Apenas três cidades do Acre não registraram óbitos pelo coronavírus

Três municípios acreanos ainda não tem nenhum registro de óbito ocorrido por complicações da Covid-19, são eles: Jordão, Manoel Urbano e Porto Walter. Somando o número de infectados nas três cidades, o total chega a 135 contaminados. Jordão e Manoel Urbano são as únicas duas cidades que possuem menos de 50 casos confirmados da doença. O último boletim da secretaria de Estado de Saúde do Acre aponta que o estado já tem 13.058 testes positivos.

Em todo o Acre, o município com menor número de infectados é Jordão, com 35 pessoas. Até o momento, a cidade que possui a maior quantidade de mortes decorrentes da doença é Rio Branco, com 250. É a capital acreana também que detém o maior número de infectados por cidade, com 6.740.

Ao todo, já morreram 353 mortes devido à doença. Mais de 30 pessoas já notificaram suspeita ou confirmação de Covid-19 e cerca de 7. 188 já receberam alta médica.