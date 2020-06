Acreana vai ganhar R$ 1,5 mil das Lojas Americanas por atraso na entrega de produtos

O 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco determinou que as Lojas Americanas indenize uma consumidora em R$ 1.500, por atraso na entrega de produtos.

A autora comprou duas poltronas no site da loja. O móvel seria utilizado na decoração da sua loja, que seria inaugurada posteriormente ao prazo de entrega estabelecido para a compra. No entanto, de acordo com as provas contidas nos autos, consta que a data prevista era 22 de outubro e a entrega ocorreu apenas em 4 de dezembro de 2019.

Ao analisar o mérito, a juíza de Direito Lilian Deise confirmou a ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada. “É inconteste que foi gerado o dever de indenizar ao agir sem se pautar com o devido e exigível cuidado na prestação de serviços. A conduta omissa e desidiosa propiciou à cliente transtornos que superaram os aborrecimentos de situações cotidianas”, assinalou. A decisão cabe recurso.