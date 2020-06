Acre recebe mais de 240 mil EPIs doados pela empresa JBS

Representantes do governo do Acre e da prefeitura de Rio Branco receberam nesta segunda-feira, 29, uma imensa arremessa de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) que foram doados pela JBS ao Estado durante o enfrentamento da epidemia local da Covid-19. No total, foram mais de 240 mil equipamentos entregues, além de cinco respiradores e materiais de limpeza.

“A doação da empresa equivale a R$ 10 milhões para o Governo do Estado e R$ 1,5 milhões para a Prefeitura de Rio Branco, que recebeu cestas básicas, álcool em gel e EPIs”, disse o governador Gladson Cameli.

De acordo com o executivo estadual, os materiais vão ajudar a secretaria estadual e municipal de saúde na luta contra o coronavírus. “Agradeço à JBS pela doação que fez não só ao nosso estado, mas a outros do Brasil que também estão precisando de ajuda neste momento difícil”, afirmou Gladson.

Foram necessárias sete carretas para conseguir entregar todos os Equipamentos de Proteção Individual em Rio Branco.