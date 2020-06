Viatura da PM fica ‘no prego’ e populares ajudam a empurrar veículo no centro de Rio Branco

Uma viatura da Polícia Militar do Acre estagnou no meio da Avenida Ceará, uma das mais movimentadas da capital acreana. Um vídeo, gravado na noite de sexta-feira, 26, e enviado por um internauta ao ac24horas, mostra o momento em que três populares empurram o veículo para que os policiais pudessem chegar a um posto de combustível, que fica próximo à avenida e ao Terminal Urbano de Rio Branco.

De acordo com o dono das filmagens, a cena aconteceu por volta das 20 horas. O carro “pifou” na saída do Canal da Maternidade, no Centro de Rio Branco, e começou a formar uma fila de carros e motocicletas atrás da viatura. Foi quando os PMs desceram da caminhonete e foram falar com alguns motoristas para que os ajudassem a empurrar o carro. Quando o sinal fechou, a viatura foi conduzida ao outro lado da rua.

A viatura é nova, faz parte da entrega do governo do Estado de mais de 120 veículos aos órgãos de segurança pública do Acre. O ac24horas procurou a Polícia Militar por meio da assessoria de imprensa, que garantiu que o problema que acometeu o veículo foi mecânico. “Ocorreu uma pane e travou o sistema de embreagem. Por isso foi preciso tirá-la da rua”, afirma a PM.