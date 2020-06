Socorro Neri informa que Rio Branco segue na fase vermelha

A prefeita Socorro Neri (PSB), usou as redes sociais neste domingo, 28, para explicar que Rio Branco segue na fase vermelha (emergência) em relação ao Covid-19. A Chefe do Poder Executivo Municipal afirmou que para começar o processo gradual de reabertura é necessário a melhoria dos indicadores.

“Hoje, nossa Rio Branco ainda está na fase vermelha (emergência) que é a mais crítica e, portanto, deve ser a mais restritiva. Precisamos migrar para a fase laranja (atenção). Na sequência, para a fase amarela (controle). E, por último, para a fase verde (cuidado)”, explicou.

Neri argumentou que para a reabertura das atividades econômicas, religiosas, culturais, esportivas e de lazer, que estão suspensas, é necessário melhorar os índices de novos casos, internações, óbitos, taxa de ocupação de UTIs, leitos, e índice de isolamento social.

“Estamos dialogando com todas as categorias e trabalhando os protocolos necessários para, de forma segura e responsável, procedermos a reabertura, no momento em que for possível”, afirmou.