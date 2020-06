Salários dos servidores do Estado serão pagos na terça-feira (30)

Os servidores públicos da administração direta e indireta do governo Estado do Acre terão o salário referente ao mês de junho depositado na terça-feira, 30. Com esta operação, o poder público investe mais de R$ 267 mil com o pagamento de quase 32 mil servidores ativos e mais de 17.300 inativos e pensionistas.

Neste mês, os servidores da área da saúde que estão atuando no combate à pandemia do novo coronavírus recebem a segunda parcela do aumento do valor pago pelo adicional de insalubridade, de acordo com o que prevê os dispositivos das leis 3.627 de 12 de maio e 3.631 de 26 de maio. Quase 6.500 servidores da Secretaria Estadual da Saúde e da Fundação Hospitalar do Acre irão receber mais de R$ 2,9 milhões.

Já os da segurança pública recebem o Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) criado pela Lei 3.631 de 26 de maio. Com este pagamento, o governo investe mais quase R$ 2 milhões, beneficiando 4.756 servidores.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo Contracheque AC, disponível gratuitamente em smartphones com sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores têm acesso ao calendário de pagamento, cédula C, entre outras comodidades.