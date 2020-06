Mesmo não sendo unanimidade, isolamento social do Acre segue entre os melhores do País

Apesar de baixo, o Índice de Isolamento Social do Acre tem permanecido entre os maiores do Brasil na última semana. Nesta sexta-feira (26), por exemplo, o IIS chegou a 41,68%, marca que perdeu apenas para o Amapá (41,81%).

Na quinta-feira (25) o Acre era o primeiro colocado com pouco mais de 42% de IIS no ranking produzido pela plataforma In Loco, que inclusive foi adquirida pelo Governo do Estado para monitorar o isolamento social e ajudar na tomada de decisões acerca da pandemia.

Já há várias semanas o Estado alterna as primeiras colocações no ranking da In Loco –mas sempre oscilando para baixo, seguindo uma tendência nacional de abandono do isolamento. O Tocantins segue há dias nas últimas colocações.