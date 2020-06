Leve frente fria ameniza temperatura no Acre neste domingo (28)

Uma leve frente fria ameniza a temperatura em boa parte do Acre neste domingo, dia 28. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) a frente fria de fraca intensidade é provocada por uma ligeira passagem de massa de ar pelo continente, que deve durar até este domingo.

A previsão é tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Rio Branco a temperatura máxima é de 28º C e mínima de 21º C. A intensidade dos ventos será fraca, com umidade máxima de 90% e mínima de 40%.

A semana começará com tempo firme e céu claro variando a parcialmente nublado em todo o centro leste acreano. Nesta região não é esperado chuvas. No vale do Juruá podem ocorrer pancadas isoladas de chuvas e o céu deverá permanecer parcialmente nublado durante todo o dia.