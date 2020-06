Homem que ameaçava o próprio pai de morte é preso pela PM em Cruzeiro do Sul

Uma guarnição do Pelotão Ambiental da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu em flagrante nesse sábado, 27, um homem que estava ameaçando de morte o próprio pai, um idoso de 60 anos de idade. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o filho ameaçava o pai com uma espingarda calibre 28 e um terçado.

O caso aconteceu no ramal do Darci, localizado na BR-364. Ao chegar ao local, os policiais militares encontraram a vítima em estado bastante abalado devido às ameaças do filho. Em seguida, os militares capturaram o filho agressor e as armas utilizadas por ele.

O suspeito foi levado para a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para procedimentos cabíveis.