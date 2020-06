Cruzeiro do Sul passa dos 2 mil casos de coronavírus e prefeitura lança Operação Pandemia II

A cidade de Cruzeiro do Sul ultrapassou o 2 mil casos de Covid-19, conforme último boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A segunda cidade com maior número de infectados pelo vírus no Estado está com 2.020 casos confirmados oficialmente. Pouco antes disso, a prefeitura local lançou a Operação Pandemia II, com intuito de fortalecer o combate à doença. A Operação tem apoio do Governo do Estado e do Ministério Público do Acre (MPAC).

Com isso, o município irá alertar a população em relação à gravidade da doença, orientar sobre o uso de máscara de proteção e a importância do isolamento social, além de fiscalizar o funcionamento do comércio local. Uma lei municipal estabelece o pagamento de multa no valor de R$ 104,65 para quem for flagrado sem máscara de proteção em via pública ou estabelecimentos comerciais.

O Acre chegou aos 12.913 testes positivos para coronavírus. Até o momento, o município com menor número de casos é Jordão, que tem apenas 35 confirmações. Neste sábado, o Acre teve mais oito mortes decorrentes da doença e chegou ao total de 351 óbitos. Entre os infectados, cerca de 7. 130 já receberam alta médica. Todos os 22 municípios já apresentam pacientes de Covid-19. A maioria das cidades acreanas têm entre 101 e 500 casos confirmados.