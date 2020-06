Bebedeira entre ‘amigos’ termina com homem com faca cravada nas costas, no Eldorado

Uma bebedeira entre ‘amigos’ deixou Leandro da Silva Aquino, de 33 anos, gravemente ferido com uma faca cravada nas costas na noite deste sábado (27), após uma briga em via pública. O crime aconteceu na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Leandro estava bebendo com vários ‘amigos’ na rua, quando começou a discutir com um deles. Durante a briga, o acusado tomou posse de uma faca e desferiu vários golpes que atingiu Leandro no braço, ombro e nas costas. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o estado de saúde de Leandro é gravíssimo, pois a faca que ficou cravada nas costas atingiu algum órgão provocando uma hemorragia.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do criminoso e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas o acusado não foi encontrado.A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investigará a tentativa de homicídio.