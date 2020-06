Aumenta divulgação de empresas por meio de influenciadores digitais em Cruzeiro do Sul

Desde o início da pandemia de Covid-19, o comércio e os empreendedores tiveram que adotar novas estratégias para garantir a manutenção e, até, a expansão dos negócios. Hora de apostar cada vez mais em um profissional que garante público seguro e muita visibilidade: o digital influencer ou influenciador digital, em bom português.

Em Cruzeiro do Sul, dois influenciadores têm se destacado. Juntos, possuem mais de 35 mil seguidores. Trata-se de Patrick Tavares e Mona Moura, que são comunicadores e migraram do rádio e da TV para as mídias digitais, onde fazem sucesso com os seguidores e anunciantes.

Patrick, que acaba de comemorar 20 mil seguidores, conta que a procura pelo seu serviço de divulgação cresceu muito na pandemia. Ele anuncia de roupas a termômetros. O segmento que mais o busca é o de alimentos com entrega, o delivery, que segundo ele teve aumento de 200% desde o início do distanciamento social.

Muitos anunciantes – explica o influenciador – são pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia e apostam na abertura de algum novo negócio. Como forma de incentivo, o primeiro anúncio é gratuito e, em seguida, o cliente passa a pagar pela divulgação. Em média, Patrick fatura R$ 4 mil por mês.

Uma das clientes é Alcilândia Silva Bezerra, que antes de anunciar vendia de 10 a 20 geladinhos gourmet. O Geladinho da Alci agora vende de 50 a 70 unidades por dia. “Esse serviço fez toda a diferença para o meu negócio, que está começando. Estou muito satisfeita com o resultado”, conta.

Quem também faz sucesso no marketing digital é a jornalista Mona Moura, que tem 15.600 seguidores e, além de divulgar marcas e produtos, dá dicas de beleza e receitas naturais para o tratamento de cabelos.

Em 2017, ela já tinha 8 mil seguidores. Amigos, familiares e outras pessoas gostavam das fotos que ela postava, pois na época o Instagram não oferecia o recurso do “story”. Oportunidades de trabalho surgiram em 2019 quando empresas da cidade perceberam que muitos seguidores da digital influencer poderiam ser possíveis clientes e começaram a contratá-la para pequenas divulgações em lojas de roupas, acessórios e até de autopeças.

“Deixei o jornalismo e hoje consigo viver somente com o trabalho de digital. O mundo hoje em dia é digital, as interações, o trabalho. Busquei também o nicho de receitas caseiras para cabelo e cuidados com pele e beleza. Consigo ajudar as pessoas com receitas baratas e acessíveis “.

Mona cita o preconceito com relação ao trabalho que desenvolve. “Há um julgamento de ser um trabalho fácil (o que não é), alguns acham fútil e tem muitas conclusões ruins sobre esse tipo de trabalho, mas nós desse ramo conseguimos alcançar muitas pessoas, conversar, trocar experiências e às vezes até inspirar. Eu nunca na vida imaginei que conseguiria trabalhar e ganhar dinheiro fazendo o que eu amo fazer e sendo eu mesma”.

Um cliente satisfeito da Mona é o dentista Juan Alfredo Alvarez, que faz harmonização facial. Ele destaca que de cada dez pessoas que procuram o consultório, seis são motivados pelo anúncio da digital no Instagram. “Hoje é a mídia mais importante para o meu negócio. Ela apresenta meu trabalho para Cruzeiro do Sul”.

Negócio milionário

Digital influencer é a pessoa com perfil popular em redes sociais como Twitter, Facebook e, principalmente, Instagram, que tem a capacidade de gerar conteúdo suficiente para atrair seguidores e influenciar, estimular ou inspirar em áreas diversas promovendo marketing digital direto. Quanto mais interações o influencer consegue com seus posts, comentários, vídeos e fotos, informação e estilo de vida, mais alcance ele tem, atraindo para si a moeda chamada visibilidade com a qual ele negocia com seus clientes (empresas ou profissionais liberais).

Segundo estudo global divulgado pela Socialbaker, o mercado de influenciadores movimentou cerca de R$2,3 bilhões em 2019. Entre os segmentos de mercado mais engajados e perfis de influencers em práticas de marketing no Instagram estão moda, beleza, ecommerce, automotivo e varejo, segundo a pesquisa.