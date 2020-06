Acre tem mais de 30 mil notificações de Covid-19 em pouco mais de três meses

A secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) já recebeu notificação de 30.360 pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19. O dado divulgado neste sábado, 27, mostra ainda dessas mais de 30 mil notificações, 17.029 foram descartadas e 12.913 testaram positivo para coronavírus.

A cidade com maior número de infectados no Estado continua sendo a capital, Rio Branco, com 6.647 casos, seguida de Cruzeiro do Sul, que tem atualmente 2.020 contaminados. Até o momento, o município com menor número de casos é Jordão, que tem apenas 35 confirmações.

Neste sábado, o Acre teve mais oito mortes decorrentes da doença e chegou ao total de 351 óbitos. Entre os infectados, cerca de 7. 130 já receberam alta médica. Todos os 22 municípios já apresentam pacientes de Covid-19. A maioria das cidades acreanas tem entre 101 e 500 casos confirmados.