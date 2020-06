Pastora da IBB, Valéria recebe alta e aguarda voo para o Acre

Após ir para São Paulo em busca de tratamento para uma pneumonia que afetava um dos pulmões, a pastora Valéria Marques, esposa do líder e presidente da Igreja Batista do Bosque (IBB) no Acre, pastor Agostinho Gonçalves, já recebeu alta médica neste sábado (27). A informação foi repassada pelo próprio pastor na tarde de hoje. Ela havia procurado um hospital referência no atendimento de casos respiratórios após ser acometida pela infecção do novo coronavírus.

Pastor Agostinho garante que quando ela viajou a São Paulo, num voo comercial, já estava sem a presença do vírus no organismo, portanto, sem riscos de transmissão para outras pessoas. Valéria chegou a ficar internada cerca de oito dias no Hospital Santa Juliana em Rio Branco, mas como a família não percebeu melhora no pulmão, decidiu procurar outro atendimento especializado fora do estado.

Quando viajou, não estava em estado grave. Segundo Agostinho, houve também divergência entre a equipe médica local na interpretação da tomografia do pulmão da pastora, por isso a preocupação. “Ela estava com pneumonia em um dos pulmões e, por isso, foi internada”.

Pastor Agostinho afirma que “quando ela viajou não estava mais com covid-19, foi tratar da pneumonia, ficou só um dia no hospital”, afirma.