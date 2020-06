Número de infectados pela Covid-19 no Acre sobe para 12.913 e óbitos chegam a 351

O Acre teve um aumento de 269 novos casos de Covid-19 neste sábado (27). De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o total de casos confirmados subiu de 12.644 para 12.913. O número de mortes também aumentou. Foram oito novas mortes em 24 horas.

Agora, o número de mortes em decorrência da Covid-19 passou de 343 para 351. Entre as novas vítimas, estão são seis pessoas do sexo masculino e duas do sexo feminino, com idades entre 54 e 83 anos. Seis são de Rio Branco e um de Senador Guiomard e um de Cruzeiro do Sul.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgadas no boletim completo, a partir das 16 horas.