Mega-Sena sorteia R$ 2,5 milhões neste sábado (27); apostas podem ser feitas pela internet

Depois de uma única aposta faturar R$ 43 milhões no último sorteio, a Mega-Sena sorteia hoje (sábado, 27/6) o prêmio de R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h.

Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para isso é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.