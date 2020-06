Imagem de PM do Acre segurando bebê para que mãe fosse atendida em banco viraliza

A policial militar Edla Carneiro ganhou as redes sociais neste sábado, 27, após uma imagem segurando um bebê de um casal que estava na fila da Caixa Econômica Federal (CEF) nesta sexta-feira, 26. A atitude da policial foi compartilhada pela internauta, Derineudo Souza Souza, em seu Facebook, nesta sexta-feira, 27.

“Juntamente com o seu companheiro de guarnição segurando um bebê no colo, enquanto a mãe do mesmo recebia atendimento na Caixa Econômica do Centro de Rio Branco. Parabenizo essa Policial Militar, pelo lindo gesto de amor, não só pela profissão, mas pelo amor ao próximo!”, elogiou.

A imagem circulou por grupos de whatsapp e viralizou na rede.