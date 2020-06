Após vazamento de áudio ameaçador, vereador Juruna se diz arrependido e pede desculpas

Após a repercussão do áudio onde ameaça contratar “garotos” pra quebrar as lojas dos que não comparecessem a manifestação pela reabertura do comércio marcada para a próxima segunda-feira, 29, em frente a prefeitura de Rio Branco divulgado com exclusividade pelo ac24horas, o vereador José Carlos Juruna (Avante) publicou uma Nota na tarde deste sábado, 27, pedindo desculpas pelas “fortes palavras que proferiu no calor do momento”.

Juruna afirmou que como pai e empreendedor, sabe das dificuldades que muitos de seus colegas vêm passando ao longo desses mais de 100 dias de isolamento social, que tem ocasionado o fechamento de diversos negócios.

“Como pai e presidente de uma das maiores categorias da capital, peço desculpas pelas fortes palavras que proferi no calor do momento, pois pai algum, jamais ficaria quieto ao ver seu filho sendo agredido de forma injusta por defender seu pão de cada dia. Somos conhecedores de que os poderes de fiscalização estão exercendo o que foi designado pelo momento, mas lamento a ausência de empatia dos mesmos com esses homens e mulheres que não tem a oportunidade de ficar em suas casas, na certeza de que receberão seus salários em conta, como ocorrerá com os agentes da vigilância e da nossa Polícia Militar”, defendeu.

Juruna afirmou que continua defendendo a reabertura do comércio. Segundo ele, o isolamento demonstrou ser falho devido a população não respeitar como deveriam. “Como ocorre em parques públicos com pessoas praticando atividades físicas sem o uso de máscaras e os comércios de bairros continuarem funcionando sem a mesma cobrança que é feita no calçadão Raimundo Escócio”, alegou.

O vereador ressaltou ainda que as suas ações não devem ser interpretadas como da Câmara de Rio Branco. “Esclareço que, em momento algum, esse movimento tem ligação política com lado A ou lado B, mas em defesa da vida e da qualidade de sobrevivência dessas famílias. Não posso crer que queiram transformar a dor de pessoas em movimentos politiqueiros”, encerrou.