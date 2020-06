Alunos do Colégio de Aplicação podem ser incluídos em aulas não presenciais no Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou uma consulta junto à comunidade do Colégio de Aplicação (CAP) para saber a possibilidade de implementar atividades pedagógicas não presenciais. Para isso, alunos e professores devem responde a um questionário on-line.

Após responderem a pesquisa, a Ufac vai analisar as condições de acesso à internet do público-alvo consultado, além de coletar dados. A ideia é sugerir exercício domiciliar, videoaulas e videoconferência devido à pandemia do novo coronavírus. Escolas estaduais já adotaram a medida em meio à quarentena no Acre com o objetivo de dar continuidade ao ano letivo 2020.

Pais e alunos do CAP participam da Pesquisa/Consulta sobre Atividades Não Presenciais. Já os professores do CAP devem acessar o Diagnóstico sobre o Acesso Digital dos Docentes do CAP/Ufac e suas Contribuições para as Discussões e (Re)Planejamento Acadêmico no Cenário da Pandemia e Pós-Pandemia da Covid-19.