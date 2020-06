TJ promove webinário sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente no Acre

O Tribunal de Justiça do Acre abriu inscrição para o “Webináriio Estatuto da Criança e Adolescente – 30 anos: avanços e desafios na defesa dos direitos da criança e do adolescente” que será promovido através da ferramenta Cisco/Webex, do Conselho Nacional de Justiça, nos dias 13 a 17 de julho, das 15h às 17h, com carga horária de 10h/.

Os interessados devem acessar o portal da Escola do Poder Judiciário até o dia 8 de julho/2020.

Com 200 vagas disponíveis, a atividade é destinada a magistrados, defensores, promotores, psicólogos, agentes públicos, assistentes sociais e representantes e integrantes da Rede de Proteção à Criança e Adolescente.

A atividade tem como objetivo avaliar a atuação do eixo Defesa e Direitos Humanos de crianças e adolescentes no Estado do Acre, ao longo dos trinta anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, debatendo entre os participantes os avanços e desafios enfrentados.