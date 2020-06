Tempo neste fim de semana é de parcialmente nublado com pancadas de chuvas

O tempo no Acre neste sábado (27) varia de nublado a parcialmente nublado em todo o Estado. Um ligeiro aumento na instabilidade atmosférica fará com ocorram pancadas de chuva em diferentes partes do Acre.

No domingo, dia 28, o tempo será parecido e com pancadas isoladas de chuvas, segundo o prognóstico divulgado nesta sexta-feira (26) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

A pouca chuva está vazando rapidamente os rios do Acre. Em Rio Branco, o Rio Acre está medindo 2,47 metros, a poucos centímetros da mínima histórica de 2,10 metros.