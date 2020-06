Pré-candidatos Ailson e Marilete desistem de concorrer nas eleições deste ano

Sem os afagos do governador Gladson Cameli, que por enquanto só declarou apoio para a pré-candidata Socorro Neri em Rio Branco e Rosana Gomes em Senador Guiomard, o pré-candidato do DEM à prefeitura de Xapuri, Ailson Mendonça e a pré-candidata à prefeitura de Tarauacá, Marilete Vitorino, oficializaram desistência de concorrer às eleições este ano.

Em posições totalmente diferentes, Ailson e Marilete, tem motivos de sobra para desistirem do pleito. Em Xapuri, a principal promessa de campanha feita pelo governador Gladson Cameli, a ponte sobre o Rio Acre, parece que não vai mesmo sair do papel.

Com as principais lideranças da situação tomando rumos diferentes, e o lançamento de várias pré-candidaturas, Ailson (DEM) preferiu cuidar dos negócios da família e abandonar por enquanto o campo político.

Na terra do abacaxi grande, a prefeita Marilete Vitorino (PSD) vive um verdadeiro inferno astral, com a CGU abrindo vários processos investigativos, o último deles, por mau uso de verbas do programa Bolsa Família, beneficiando servidores públicos do município.

As declarações de apoio ao PSB pelo chefe do executivo, vêm repercutindo no campo político. Várias lideranças consideram o cenário incerto, inseguro e com posicionamentos fora do normal no campo político.