PT oficializa nome de Daniel Zen como pré-candidato a prefeitura de Rio Branco

O Diretório Municipal do PT de Rio Branco se reuniu virtualmente na noite desta sexta-feira, 26, para decidir e oficializar o nome do deputado estadual Daniel Zen como pré-candidato a prefeito de Rio Branco pela sigla.

De acordo com o PT, agora se iniciar “um amplo diálogo com a comunidade, partidos políticos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, com vistas a construção de alianças em defesa da vida, da geração de empregos, da Educação, da Saúde, da Ciência, da Cultura e pelo fortalecimento da democracia, das políticas afirmativas e do combate a todo e qualquer tipo de violência”.