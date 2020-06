PSL escala deputado para intermediar conflito entre Rocha e Valério

O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, escalou o deputado federal Junior Bozzella (PSL-SP) para intermediar o conflito público entre o vice-governador Major Rocha e o presidente da executiva estadual do partido, Pedro Valério. O parlamentar deve chegar ao Acre na próxima semana já que ainda se recupera da Covid-19. O ac24horas apurou que ele irá ouvir Rocha e Valério a cerca dos últimos acontecimentos e levar um relatório até Bivar para uma “solução final” para o conflito.

Rocha e Valério trocam farpas desde que veio a tona o interesse do ainda tucano de se filiar ao PSL a convite de Bivar, em Brasília. O vice-governador teria realizado uma reunião no inicio da semana com Valério no intuito de realizar uma transição “sem traumas”, mas o dirigente do PSL reuniu toda a militância, candidatos a vereadores e a prefeito da capital e interior, que repudiaram a vinda de Rocha para o partido. Valério classifica a vinda de Rocha “como estupro ideológico” e nega que Bivar o tenha convidado.

A contenda entre PSListas e Rocha ganhou mais um episódio nesta sexta-feira, 26, quando o governador Gladson Cameli, insatisfeito no Progressistas, afirmou que não descarta se filiar ao partido. Sabendo disso, o vice-governador o tratou de convidá-lo para a empreitada.

Rocha deve ficar no Acre nos próximos dias para acompanhar de perto a vinda do deputado do PSL, enquanto Gladson deve ir a Brasília para agenda com Ministros do governo federal. Existe a possibilidade que Cameli se encontre com Bivar para uma conversa.

O ac24horas procurou Valério para comentar a possível vinda de Cameli para o partido a convite de Rocha. “Eu encaro essa notícia do convite do Rocha ao governador como uma brincadeira, deve ter sido em algum momento de descontração. Vejo como uma brincadeira”, disse o dirigente, enfatizando que não tinha conhecimento que um deputado do PSL estaria vindo ao Acre.