Profissionalização: terminam hoje as inscrições para cursos gratuitos a distância da Capes

São 25 mil vagas para três formações: português, matemática e tecnologia

Termina nesta sexta-feira, 26, o prazo para as inscrições dos cursos de aprimoramento profissional realizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com o Ministério da Educação (MEC). Ao todo, estão sendo oferecidas 25 mil vagas em três cursos: Português, Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Gratuitos e 100% a distância, as formações têm como foco estudantes de graduação, concluintes do Ensino Médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB). Cada curso possui 60 horas de duração com emissão de certificado assinado pela CAPES ao final.

As inscrições devem ser realizadas no site Avamec, plataforma virtual do MEC, clicando neste endereço: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/capes. Basta apenas preencher um formulário com os dados solicitados, acessar o sistema e escolher o curso que deseja. Informações sobre o conteúdo, metodologia e objetivo estão disponíveis para consulta no Avamec.

“A iniciativa é uma grande oportunidade para que os alunos se capacitem com conhecimentos complementares aos estudos regulares, sobretudo neste tempo de pandemia, onde muitos tiveram as aulas interrompidas”, explica Benedito Aguiar, presidente da CAPES.

Até o momento, mais de 45 mil estudantes já participaram dos cursos, segundo a CAPES. As formações estão disponíveis desde abril, sendo revisadas e atualizadas por especialistas da área.

Matemática



Programação da formação em matemática é dividida em minicursos. Entre eles estão: conjuntos numéricos e as operações fundamentais, potenciação e radiciação, equações e funções. O curso objetiva ser um complemento à formação básica, potencializar a compreensão das habilidades e características relativas à linguagem matemática. Para conhecer o conteúdo completo clique aqui.

Português



Dividido em seis módulos, conteúdo programático do curso Português 2020 aborda conceitos básicos de redação, interpretação, variedade linguística, concordância nominal e pontuação, além de orientações para a produção textual no meio acadêmico. Para saber mais, clique aqui.

Tecnologias da Informação e Comunicação

O curso é composto por cinco módulos: O estudante de EaD: como se organizar para os estudos em ambiente virtual de aprendizagem, Sociedade em rede, Educação a Distância, Mídias na educação e Evolução tecnológica: computadores e dispositivos móveis. Conheça aqui as disciplinas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil