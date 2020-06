Porto Acre, Xapuri e Cruzeiro do Sul recebem novas doações de álcool gel da Funtac

A Fundação de Tecnologia do Acre entregou ao prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, cerca de 70 litros de álcool gel, e a Secretaria de Saúde de Xapuri com outros 60 litros, que suprirão a demanda dos servidores públicos.

O Hospital de Campanha do Juruá, em Cruzeiro do Sul, também foi contemplado com mais de 150 litros.

A Fundação tem como meta distribuir álcool em gel a todos os trabalhadores da rede pública dos 23 municípios do Acre.

Desde a chegada do Covid-19 no Acre, a Funtac vem produzindo álcool gel, produto de extrema importância para servidores que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

Segundo o presidente da Funtac, Tom Sérgio, a produção é possível graças a parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Com informações da Agência de Notícias do Acre