Polícias Federal e Civil realizam operação no Vale do Juruá e efetuam dez prisões

Na manhã desta sexta-feira, 26, dez pessoas foram presas pelas polícias Federal e Civil em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Também foram cumpridos onze mandados de apreensão com ênfase no combate ao tráfico de drogas.

Além dos mandados, uma mulher que não era alvo da operação foi presa em flagrante com drogas. Todos serão encaminhados a Unidade Penitenciária Manoel Neri.

A Operação Mâncio Limpa II é mais uma ação parte da 22ª Semana Nacional de Políticas sobre drogas pela Polícia Federal, na qual diversas atividades são realizadas em todo o país visando a repressão ao tráfico de drogas. Em Rio Branco, duas pessoas foram presas ontem pela Polícia Federal.