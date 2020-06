Pedidos de seguro-desemprego crescem 11,9% no Acre na primeira quinzena de junho

No Acre, os pedidos de seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal, aumentaram 11,9% na primeira quinzena de junho de 2020 em comparação a igual período do ano passado.

No entanto, houve queda se comparado o resultado da segunda quinzena de maio de 2020: -26,1% nos pedidos. Esse recuo pode indicar que há menos pedidos em função do Auxílio Emergencial do governo aos trabalhadores autônomos.

No País, os pedidos somaram 351.315 na primeira quinzena de junho deste ano. Esse número representa uma queda de 22,9% na comparação com o registrado na segunda quinzena de maio (455.911) e um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado (260.228).

No período analisado de 2019 apenas 0,2% dos pedidos de seguro-desemprego foram feitos via web. Em 2020, os pedidos pela internet somaram 98,1% de todos os requerimentos.

Somado aos beneficiários do Bolsa Família, o Auxílio Emergencial injeto mais de R$ 400 milhões no Acre até agora.