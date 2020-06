Menina de 10 anos que morreu de Covid-19 em Rio Branco se tratava de leucemia

A menina I. S. F., de 10 anos, que morreu de Covid-19 em Rio Branco, nesta quarta-feira, 24, havia sido transferida do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para tratar de leucemia na capital. A viagem foi feita pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD) do governo do Estado há cerca de um mês.

O médico Rondney Brito, responsável pela pediatria do Hospital do Juruá, disse que a transferência da garota para Rio Branco foi necessária para dar continuidade ao tratamento da leucemia que ela fazia.

Segundo o boletim da SESACRE, a criança deu entrada no dia 22 de junho e faleceu na última quarta-feira, 24, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Não há informação se antes de ir para o Huerb a menina estava em outra unidade hospitalar de Rio Branco no tratamento da leucemia, onde poderia ter contraído a Covid-19.