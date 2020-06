Homens armados invadem residencial, amarram jovem e o executam com 4 tiros

Mais um homicídio com característica de execução foi registrado na capital. Um jovem identificado como Ítalo Oliveira de Brito, de 18 anos, foi amarrado e morto a tiros na tarde desta sexta (26) dentro de um residencial localizado na travessa Pedro Altino, no bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Ítalo estava no seu apartamento com a esposa, quando homens não identificados, supostos membros de uma facção chegaram em um carro branco, desceram do veículo e em posse de armas de fogo e invadiram o residencial. O jovem foi rendido e o amarrado, em seguida, roubaram celulares e dinheiro. Não satisfeito, os criminosos efetuaram 4 tiros a curta distância, que atingiram o rosto, pescoço, peito e perna. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pelos vizinhos, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Ítalo que já se encontrava morto.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a morte de Ítalo foi um possível acerto de contas.