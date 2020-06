Homem faz assaltos em série, mas é preso na Gameleira com dinheiro e arma de brinquedo

A PM prendeu na manhã desta sexta-feira (26) um homem acusado de realizar vários roubos no 2° Distrito de Rio Branco.

Segundo os militares da operação, a guarnição estava nas proximidades do Calçadão da Gameleira quando foram avisados de alguns roubos ocorridos. Com as características do suspeito, a guarnição intensificou o patrulhamento na região e conseguiu localizá-lo.

O suspeito portava dois simulacros de armas de fogo, celulares, carteiras, brincos e uma quantia de R$ 2.392,00. E até o fechamento da ocorrência, três vítimas já haviam comparecido à Delegacia de Flagrantes (Defla), para registrarem o roubo e terem seus bens devolvidos.