Gladson Cameli diz que não pretende deixar o Progressistas

O governador Gladson Cameli divulgou nota na noite desta sexta-feira, 26, que não pretende deixar o Partido Progressista. A declaração é dada após o vice-governador Major Rocha afirmar que convidou o chefe do executivo para engrossar as fileiras do PSL, partido ao qual o militar pretende se filiar nos próximos dias.

Por meia de sua porta-voz, a jornalista Mirla Miranda, o governador é enfático ao dizer que, neste momento, não é seu foco tratar de temas políticos, mas agradeceu o convite, desejando boa sorte ao seu vice. Segundo Mirla, Gladson reforça que não tem pretensão de sair de seu partido (PP), e que há tempo para todas as coisas.