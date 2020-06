Consulado comunica quarenta mais rígida na Bolívia após aumento da Covid-19

O Consulado do Brasil emitiu nesta sexta-feira (26) nota comunicando que as autoridades bolivianas decidiram retomar a quarentena integral compulsória em Cochabamba, que vigorará entre 29 de junho e 10 de julho de 2020.

As diligências restritivas devem-se à saturação dos serviços de saúde, em estabelecimentos públicos e privados, frente ao incremento de casos de Covid-19. As entidades governamentais e empresariais estarão fechadas ou manterão prestação parcial de serviços.

“Como se registra, o Departamento de Cochabamba é o terceiro em número de infectados no país, em grande parte pelo comportamento reticente adotado pela maioria da população depois da flexibilização do isolamento social obrigatório”, informa o Consulado.

As medidas sanitárias em vigor, durante o período estabelecido, se aplicarão na Região Metropolitana Kanata que concentra 70% dos afetados e cujos hospitais estão colapsados. O município de Cochabamba é o mais acometido no Departamento, com o maior número de casos acumulados de contaminação.