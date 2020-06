Alysson Bestene diz que Acre aguarda 34 respiradores comprados juntos com o MPT

O secretário de saúde Alysson Bestene se manifestou no início da tarde desta sexta-feira, 26, sobre o fato do Estado ter recebido apenas 5 dos mais de 30 respiradores comprados.

“Inicialmente o Governo do Estado faz aquisições de acordo com a oferta de mercado, dado que a demanda mundial por respiradores é uma realidade. Temos variáveis como: países ricos aceitam pagar mais caro pelo equipamento, tornando ainda mais difícil a aquisição por países sul-americanos; a capacidade de produção nacional diante da alta demanda também é uma realidade nacional; o processo de produção nacional não tem como ser rápido, pois carece de diversas peças importadas, e não se trata de montar e entregar. Existe rigor na testagem pois se está produzindo para salvar a vida de pessoas. Assim, equipamento precisa ser 100% seguro”, explicou o gestor da saúde.

Bestene ressaltou que a primeira compra foi de 5 respiradores, sendo que destes, 4 foram adquiridos no valor de 70 mil reais e 1 no valor de 90 mil reais. “Informamos que esses respiradores foram entregues e estão em pleno funcionamento”, frisa.

De acordo com Alysson, a SESACRE iniciou processo de aquisição internacional em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) de um quantitativo de 34 respiradores, no valor de R$ 79.400,00. Nesse processo, o MPT está adquirindo outros 16 respiradores que serão doados ao Estado, totalizando 50 respiradores. Estes já se encontram em território brasileiro e a entrega está dentro do prazo estabelecido em contrato.

“Lembramos que, para o tratamento exclusivo da Covid, o Acre recebeu 50 respiradores para UTI e outros 10 respiradores portáteis do Ministério da Saúde.É de suma importância ressaltar que não se trata de o Estado ter pago e não ter recebido os equipamentos.

O Estado já adquiriu a quantidade de 5 respiradores devidamente pagos e recebidos. No momento, estamos aguardando, ainda dentro do prazo e com monitoramento, a chegada dos outros 34 que compramos com o Ministério Público do Trabalho e 16 doados por eles ao Estado do Acre, totalizando 50 respiradores como esclarecido acima. O esforço do governo do Estado, por meio da Sesacre segue em salvar vidas. Não medimos esforços diários para essa máxima”, frisou Bestene.