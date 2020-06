Aluna do Acre fica no top 10 em simulado da Olimpíada Brasileira de Matemática

Maria Victória da Costa, estudante do 8º ano da Escola de Ensino Fundamental I e II São José, localizada em Cruzeiro do Sul, conquistou a nona posição no “top 10” (os dez mais) de todo o Brasil no 1º Simulado da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), edição 2020. O resultado foi divulgado na última quarta-feira (24).

O simulado contou com 1.235 participantes do nível 1 (anos iniciais do fundamental), nível 2 (anos finais do fundamental) e nível 3 (ensino médio) de todas as federações brasileiras. No nível 2, o de Maria Victória, foram 467 inscritos, sendo ela um dos destaques na competição voltada às Ciências Exatas.

Esta não é a primeira vez que a escola cuzeirense projeta um aluno entre os dez melhores numa avaliação de alcance nacional. Os alunos Escola São José acumulam medalhas e menções honrosas todos os anos. E na edição de 2019, Samuel da Silva foi o único do estado a conquistar a medalha de ouro.

O professor da disciplina na escola, Ualisson Negreiros, é especialista nas Metodologias do Ensino da Matemática e traz uma longa experiência com os métodos e questões da Obmep, desde antes de ingressar no ensino público, em 2017. Ele contou que trabalhava com alunos aprovados na 1ª fase (questões de múltipla escolha) da Olimpíada. Seu trabalho consistia em preparar os alunos para a 2º fase com questões de raciocínio lógico, interpretação e a descrição da forma como chegou ao resultado.

Segundo o professor, um dos objetivos fundamentais da Obmep é contribuir com a integração das escolas públicas e com as pesquisas, além de promover a inclusão social, por meio da difusão do conhecimento. Desde 2017, o professor foi convidado e começou a fazer parte do Programa “Obmep na Escola”, voltado para os professores de matemática das unidades públicas de ensino, que estimula as atividades extraclasses, com materiais da própria organização, como provas e banco de questões.

Inserido no programa por ser professor premiado duas vezes na Olimpíada, Ualisson não hesitou em desenvolver o programa na Escola São José. Com a pandemia, causada pela Covid-19, ele teve que mudar seus métodos nas atividades remotas e se reinventar, criando um canal no YouTube com videoaulas, além de audioaulas para os pais e alunos.

“Ter conseguido ficar entre os dez melhores do Brasil no 1º Simulado da Obmep é motivo de orgulho para todos nós. É uma conquista nossa, do governo do Estado, da Secretaria de Educação, da equipe gestora, professores e alunos, que não medem esforços para levar o nosso sucesso para todo o Brasil. Fazer parte dessa conquista é muito gratificante”, ponderou.

O próximo simulado será realizado no dia 8 de agosto. A Obmep disponibiliza conteúdo para que os estudantes possam se preparar para as provas durante todo o ano. Entre os materiais didáticos oferecidos há videoaulas, banco de questões, provas de anos anteriores, simulados, apostilas e uma seção de links interessantes. As escolas inscritas podem acessar o site www.obmep.org.br › simulados.

Fonte: Agência de Notícias do Acre