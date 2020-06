Aleac terá audiência para debater economia pós-pico da Covid-19

A Assembleia Legislativa do Acre realizará às 9 horas, do próximo dia 2 de julho, uma audiência pública ampla para debater como deve ficar a economia do Acre tão logo pandemia da Covid-19 ultrapasse o pico.

A ideia, diz o proponente, o deputado Edvaldo Magalhães, é fazer um debate, mediado pelo parlamento, sobre os procedimentos necessários para um plano de retomada da economia no pós-pico da epidemia.

A audiência quer fazer o debate com os representantes do setor do comércio, serviços e da indústria, além dos representantes da área econômica do governo, sistema de saúde e do Comitê de Monitoramento da Pandemia no Acre.

“Quais as sugestões e políticas de incentivo teremos para a retomada? A Assembléia precisa ser protagonista na construção desse plano de retomada. Com segurança e tendo a ciência como norte”, disse Magalhães ao ac24horas.