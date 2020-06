Acre terá primeira exibição da Mostra do Cinema Brasileiro nesta sexta-feira (26)

A Mostra Documental do Cinema Brasileiro no Acre realiza a primeira exibição do último filme produzido no Estado, “O Mapinguari- A Lenda”, de autoria do cineasta e escritor Enilson Amorim, nesta sexta-feira, 26, às 19 horas por meio das plataformas digitais da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) e da Associação Acreana de Cinema (Asacine). Esta será a abertura oficial da mostra.

O filme narra parte do nosso folclore local, tratando da lenda do Mapinguari. Outros curtas serão exibidos nas sextas-feiras seguintes, sempre às 19h, bem como longas-metragens produzidos pelos cineastas locais. Segundo disse o autor da história que será exibida hoje, a mostra visa resgatar e valorizar as produções cinematográficas do nosso estado.

Esta é a primeira mostra do cinema acreano realizada em formato home-office, em que a população em quarentena pode conhecer a produção do cinema acreano dentro de suas casas.