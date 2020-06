Abertas inscrições de processo seletivo para cursos de licenciatura em Matemática e Física

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que vai selecionar 200 candidatos ao ingresso nos cursos de graduação de licenciatura em Matemática e Física, na modalidade de educação a distância (EaD), nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A oportunidade é uma parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac) com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Os selecionados irão ingressar no 1 º semestre letivo de 2020, distribuídas por cinco polos dos seguintes municípios: Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Feijó. Poderão concorrer às vagas professores das redes públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público, que tenham pelo menos três anos de profissão e não sejam portadores de diploma de graduação e, também, a comunidade em geral que tenha participado do Exame Nacional de Nível Médio (Enem) nas edições de 2018 ou 2019.

Os interessados têm até às 23h59min do dia 18 de julho para se inscrever de forma gratuita no endereço eletrônico https://sistemas2.ufac.br/vestibular_especifico/. Para a comunidade em geral, a seleção se dará mediante a classificação nos resultados obtidos no Enem. Já para professor de ensino, a seleção será com base na avaliação do currículo.