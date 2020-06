Zamora mostra ata da reunião em que pré-candidatos à vereador rejeitam filiação de Rocha

O pecuarista e empresário Fernando Zamora já venceu a luta contra o covid-19. Agora se prepara para uma batalha contra o vice-governador Major Rocha, que anunciou filiação ao PSL e uma possível desistência do partido em lançar candidato a prefeitura de Rio Branco.

Procurado, Zamora conversou com o ac24horas. Disse que foi surpreendido com a possível troca no comando do partido, afirmou que seu projeto é distinto do PSDB e destacou que o perfil de Kinpara (PSDB) representa a continuidade do projeto da Frente Popular do Acre.

“Cheguei ontem do tratamento [covid-19] que fui fazer em SP. Vim com muita disposição para continuar esse projeto e apresentar a população rio-branquense uma proposta realmente diferente de tudo que foi colocado até hoje e, fui surpreendido com essa possível troca no comando do partido. Com certeza nosso projeto é muito distinto do PSDB, que, na verdade, propõe, pelo perfil de seu candidato, a continuidade do projeto da Frente Popular do Acre”, afirma.

Fernando Zamora apresentou ainda a ata da reunião onde os pré-candidatos a vereador pelo PSL em Rio Branco rejeitam a filiação do Major Rocha ao partido. Ele afirma que a candidatura de Minoru Kinpara tem claramente um viés esquerdista, lembrando que o agora tucano já foi presidente do PT e candidato pela REDE sustentabilidade, o que contraria os fundamentos do PSL.

“Não quero trabalhar com conjecturas, prefiro aguardar, e por enquanto, sou pré-candidato à prefeitura de Rio Branco pelo PSL. Estou otimista e motivado pelo apoio que tenho recebido. Tivemos uma reunião hoje, com 50 pré-candidatos a vereadores de Rio Branco, e foram unânimes em não aceitar apoiar outro candidato, senão eu. Isso nos enche de coragem e motivação. Vamos aguardar”, disse o ainda pré-candidato.