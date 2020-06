Travesti é encontrada morta com marcas de agressões, em Rio Branco

Uma travesti identificada pelo nome social de Fernanda morreu após sofrer uma agressão física e ter uma parada cardíaca em via pública na madrugada desta quinta-feira (25) na rua Minas Gerais, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Fernanda já estava há dias ingerindo bebida alcoólica e possivelmente também fazendo uso de entorpecentes. Na noite desta quinta-feira, a vítima teria entrado em uma discussão com uma pessoa não identificada ainda pela polícia, foi agredida e como consequência do uso excessivo da bebida e drogas caiu desmaiada em via pública.

Populares que passavam pelo local encontraram a travesti em cima de uma calçada desacordada, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Fernanda que se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, que constatou inicialmente que a travesti não tinha ferimentos pelo corpo e sim sinais de uma possível agressão simples. O perito acredita que Fernanda sofreu uma possível parada cardíaca, proveniente de uma overdose, mas somente após o laudo pericial que irá se confirmar as causas da morte.

O corpo da travesti foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).