Polícia Militar detém foragidos do Acre em Extremoz, no Rio Grande do Norte

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte anunciou a prisão de dois foragidos da Justiça do Acre. Na tarde desta quarta-feira (24), policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar capturaram os acreanos na cidade de Extremoz.

“De acordo com informações dos policiais, os militares receberam uma denúncia anônima de que dois traficantes oriundos do Norte do País estariam comercializando drogas no Município de Extremoz e em toda Região Metropolitana”, informou a PM.

Feitas as averiguações, os militares encontraram os suspeitos e fizeram a abordagem pessoal. Segundo a PM, os suspeitos apresentaram documentos de identidade falsificados, tentando confundir os policiais.

Foram encontrados R$ 4.432,00 em dinheiro e pequena quantidade de drogas. “Após ser constatado que os dois se tratavam de dois foragidos da Justiça do Estado do Acre, região Norte do País, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais”, informou a corporação militar do Rio Grande do Norte.