Operação combate queimadas urbanas em cidades do Vale do Juruá

O governo do Acre deflagrou a operação Juruá sem Queimadas para combater as queimadas urbanas nas cidades do Vale do Juruá.

Com a chegada do verão amazônico, os focos de calor aumentaram substancialmente, trazendo prejuízos ao meio ambiente e à população.

Com o auxilio de imagens de satélite, patrulhas diárias são realizadas nos municípios da região, sobretudo no período da tarde. Este ano, as atenções das autoridades estão voltadas para a pandemia do novo coronavírus. Com a piora na qualidade do ar, a situação de pessoas com a doença pode se agravar.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190, (68) 98419-9470 e (68) 99935-3330.