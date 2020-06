Homem vai parar em estado grave no PS após cair de telhado tentando fugir da polícia

Juscelino Silva da Conceição, de 28 anos, ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (24) após cair do telhado de sua residência tentando fugir da polícia. O fato aconteceu no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Juscelino estava bebendo e, ao chegar embriagado em casa, começou a discutir com sua esposa e ameaçou agredi-la. A mulher acionou a Polícia Militar para a ocorrência de violência doméstica e quando a guarnição chegou ao local para tentar conversar com Juscelino e tentar resolver a situação, ele subiu no telhado de sua casa e começou a correr na tentativa de fugir dos policiais.

Juscelino ainda conseguiu pular no telhado de vários vizinhos, mas caiu e bateu a cabeça na área de uma casa. Com o impacto Juscelino desmaiou.

A Polícia Militar acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu Juscelino ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o Médico do SAMU, Guilherme Piassa, o estado de saúde do paciente é grave, Juscelino sofreu um traumatismo craniano moderado ao bater a cabeça no piso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.