Revogado decreto de contratação emergencial sem licitação

O governador Gladson Cameli revogou por meio do Diário Oficial desta quinta-feira, 25, o decreto de janeiro deste ano que determinava que que os secretários de estado ou dirigentes das entidades da administração indireta do governo só podiam contratar de forma emergencial com dispensa de licitação só com sua ciência prévia.

Na prática, significava que só se Gladson autorizasse é que a contratação nesses moldes podia ser realizada.

Com a revogação do decreto, os secretários voltam a ter autonomia administrativa para contratar com dispensa de licitação sem a ciência prévia do governador.