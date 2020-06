Entre mortos e votos!

Preocupados com os votos para tentar garantir a reeleição alguns prefeitos começam a flexibilizar as medidas para conter a pandemia da Covid-19. Na contramão vai a prefeita Socorro Neri (PSB) que se mostra inflexível, mesmo que sua atitude seja impopular. Não é só uma questão ética, mas de vida ou morte. É verdade que a pandemia tem afetado politicamente a avaliação dos prefeitos o que vem favorecendo os adversários.

Porém, o desejo de ganhar votos ou dinheiro deve estar subordinada ao sagrado dever de proteger a qualquer custo as pessoas, principalmente as mais frágeis, as mais vulneráveis. Morrer pessoas é normal, perder o poder ou uma eleição, não! Infelizmente essa é a lógica do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quando afirma que, “um dia todo mundo vai morrer mesmo”. Pelo visto, fez escola no Acre! E assim caminha a humanidade!

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos”. (Nelson Rodrigues)

. Em ano de eleição geralmente partidos nanicos que disputam eleição majoritária criam uma bolha achando que terão votos suficientes para derrotar qualquer um.

. É algo meio quixotesco, muitos se empolgam acreditando que ocorrerá um grande milagre e serão eleitos.

. Tolice, a dura realidade das urnas estoura as bolhas e tudo volta ao devido lugar!

. O presidente Tancredo Neves dizia que se a pessoa desconfiar de que ele vai dar uma ordem e seu empregado não vai cumprir, não dê!

. A provável ida do vice-governador major Rocha para o PSL é perfeitamente natural dentro do jogo político.

. Não é o primeiro caso nem será o último!

. Rocha anda meio desconfortável com a suposta candidatura a presidente do governador de São Paulo, João Dória; outro motivo seria erguer o PSL no Acre como fez com o PSDB.

. Segundo o pré-candidato do Avante, Jarbas Soster, a proposta de recuperação de ruas nesse verão é uma reedição do programa “Ruas do Povo”.

. Esse poderia se chamar “Ruas Para o Povo” (RPP).

. A prefeita do Oiapoque, Maria Orlana, foi afastada do cargo pela Justiça, acusada de desvio de recursos para a aquisição de medicamentos e insumos para a saúde.

. Recursos destinados ao combate a pandemia da Covid-19.

. Uma ladra!

. A PF levando a prefeita Maria Orlana e o povo gritando: “Ladrona”! “Ladrona”!”Ladrona”!

. Feio, né?!

. Tosco!

. Antigamente os políticos homens apareciam como os mais corrutos; com o passar do tempo as mulheres políticas foram se igualando.

. Direito é direito, tem que ser respeitado!

. Como diz o Adamastor:

“Minha Nossa Senhora!

. Bom dia!