Comprar tratores online: saiba como escolher o melhor modelo

O momento atual do mundo, em meio a uma pandemia causada pelo coronavírus, ampliou algumas formas de comportamento, como a compra e venda online. E um setor que não ficou de fora dessa nova dinâmica de consumo foi a produção no campo. Adquirir ou se desfazer de maquinários agrícolas passou a estar apenas a um clique.

Mas se você pensa que pela internet o negócio pode ser mais arriscado está muito enganado. É possível ter conhecimento sobre as características do produto, avaliar as recomendações de outros consumidores e, ainda, saber um pouco sobre quem vende. Além dessas informações, a variedade de equipamentos disponíveis e a velocidade para fechar o negócio também são fatores que atraem o consumidor.

Outro fator que gera certos questionamentos é como escolher um modelo ideal de máquina para o seu tipo de trabalho. No entanto, os sites de cada empresa oferecem um detalhamento sobre as opções de seus produtos. Por exemplo, se você deseja um trator Case consegue encontrar online toda a linha de tratores da empresa, que se divide em:

Farmall: Esse modelo apresenta um sistema hidráulico de alta capacidade, com o máximo de flexibilidade nas operações. Além disso, é referência em baixo custo operacional e de fácil manutenção.

Quantum: Pensado para o seu dia a dia, o Quantum oferece um sistema de mecanização agrícola completo permitindo que você cuide e maximize o rendimento da colheita, seja na cafeicultura, vinhedos fechados, arbustos frutíferos ou pomares espaçosos.

Puma: Essa linha de tratores foi projetada especialmente para fornecer um sistema de mecanização agrícola completo e garantir um grande rendimento operacional.

Magnum: Fazem qualquer serviço pesado, como subsolagem, gradeamento ou tração de implementos modernos, trabalhando por uma frota. Os tratores Magnum fazem a junção de tecnologia, força e desempenho.

Steiger: Essa linha possui sete modelos, com configurações personalizadas de roda e esteira para plantio direto, semeadura, colocação de nutrientes, nivelamento de terra e operações com arado.

Quadtrac: Alta potência e desempenho aliados ao conforto operacional, economia de combustível e fluidos, além da ótima capacidade de tração. Os tratores Quadtrac também são articulados na versão esteira de borracha.