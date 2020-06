Colisão entre moto e carro deixa homem gravemente ferido na Baixada da Sobral

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou o condutor Ray Ferreira das Neves, de 32 anos, gravemente ferido na noite desta quarta-feira (24) na Avenida Sobral, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciam o acidente, Ray estava trafegando em sua moto, modelo Honda Titan 150, de cor vermelha, no sentindo bairro-centro, foi quando ele colidiu de frente com um veículo modelo Gol, que trafegava no sentido oposto. Com o impacto o motociclista foi arremessado por cima do carro e sofreu uma lesão no quadril e partes do órgão sexual.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e, quando os paramédicos chegaram ao local, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram Ray ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTrans) estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia técnica e ajudaram no tráfego dos veículos. O carro e a moto foram removidos e encaminhados ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

